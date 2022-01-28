В Карелии детям с хроническими заболеваниями разрешили уйти на дистант

Обучающиеся смогут перейти на удаленку при наличии медицинских показаний, сообщили в пресс-службе руководителя Карелии. Артур Парфенчиков внес корректировку в свое мартовское распоряжение о коронавирусных ограничениях. Уточнение властей касается дистанта.

Согласно свежей редакции документа, обучающиеся образовательных организаций, у которых есть хронические заболевания, в частности, астма и сахарный диабет, могут перейти на дистанционное обучение. Для таких учеников должны быть организованы занятия по индивидуальному плану.

«По заявлению родителей или законных представителей школы, колледжи, техникумы с 31 января по 1 марта должны организовать для таких детей занятия по индивидуальному учебному плану, в том числе с использованием дистанционных технологий»,

- сообщили в пресс-службе губернатора.

Кроме того, в Карелии с 28 января по 1 марта приостанавливается посещение стационаров социального обслуживания.

По последним данным с начала пандемии в Карелии коронавирус был подтвержден у 96 869 человек, выздоровели 92 009, умерли 1304. (фото pixabay.com, sweetlouise)