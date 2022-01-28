В мэрии перечислили улицы, с которых сегодня ночью уберут снег

С улиц Петрозаводска продолжают по ночам вывозить снег, сообщили в мэрии. В ночь на 29 января техника будет работать на Зареке, Голиковке, Древлянке, в центре, Октябрьском и Первомайском районах.

Снег будут вывозить с улиц Правды, Калинина, Шотмана, Октябрьского проспекта, набережной Варкауса, Лососинского шоссе и площади Гагарина. Планируется убирать снег на Сыктывкарской улице – между улицей Попова и Лесным проспектом, на пересечении Ярославской улицы и Скандинавского проезда.

С начала зимы с улиц столицы Карелии вывезли более 90 тысяч тонн снега. По словам главы города, объемы средств, выделенных две недели назад из городской казны, уже на исходе. Владимир Любарский сообщил, что привлеченные организации мобилизовали силы и выполняют работы быстрее, чем планировали. (фото пресс-центр городской администрации)