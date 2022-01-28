Уровень коллективного иммунитета в Карелии превысил 84%

Карелия входит в число лидеров среди регионов России по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, ее слова передает РИА Новости.

Как отметила чиновница, в пяти регионах уровень коллективного иммунитета превышает 80%. Это Севастополь (89,8%, снижение за неделю на 0,7%), Санкт-Петербург (85,3%), Карелия (84,2%), Мурманская область (80,5%) и Чукотка (80,3%, снижение за неделю на 0,3%).

Вице-премьер напомнила, что уровень коллективного иммунитета рассчитывается в соответствии с эпидемиолого-математической моделью. Она учитывает как переболевших, так и привитых и ревакцинированных россиян. Фото pixabay.com/Crissa