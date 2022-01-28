Массовые проверки водителей ожидаются в Петрозаводске в субботу

В субботу, 29 января, в Петрозаводске пройдет очередной рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

Водителей ждут массовые проверки на дорогах. В Госавтоинспекции просят автомобилистов с пониманием отнестись к возможной кратковременной остановке в пути.

Горожан также просят проявлять инициативу и сообщать о пьяных водителях. Звонить можно в дежурную группу ГИБДД по телефонам 715-900, 78-44-44. Фото источника