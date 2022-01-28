Жителям Карелии расскажут о перерасчете пенсии

Во вторник, 1 февраля, отделение Пенсионного фонда по РК проведет горячую линию для жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие будет посвящено вопросам беззаявительного перерасчета и выплаты пенсии. С жителями республики побеседует начальник управления выплаты пенсий и социальных выплат Отделения Жанна Кяйверяйнен.

Все желающие могут звонить с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске (814-2) 79-59-14. Фото pixabay.com/Alexas_Fotos