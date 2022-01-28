Жители поселка Кривцы жалуются, что больные не доезжают до больницы

В декабре 2021 года более ста жителей поселков Кубово и Водлы Пудожского района обратились к депутату ЗС РК Эмилии Слабуновой с просьбой вернуть ограничения для движения большегрузного транспорта в осенне-весенний период и привести полуразрушенные дороги Пудожского района в нормативное состояние.

Вслед за ними в парламент обратились около 40 граждан, проживающих в поселке Кривцы Пудожского района. Они рассказали, что дорога, соединяющая Кривцы с Пудожем, не ремонтировалась более 35 лет, а лесовозы окончательно ее разбили.

«По вине таких дорог многие люби погибают, не получая вовремя медицинскую помощь. Особенно инсультники»,

- сказано в обращении жителей поселка Кривцы.

Граждане потребовали запретить лесовозам пользоваться дорогой между Пудожом и Кривцами и провести ее капитальный ремонт. Напомним, в марте 2021 года карельское правительство приняло решение снять временные ограничения для компаний, перевозящих сырье и продукцию для градообразующих предприятий, работающих на территории моногородов Карелии. Результаты этого решения особенно остро ощутили жители Пудожского района.

Стало известно, что ответили в правительстве на многочисленные жалобы жителей Пудожского района. Заместитель премьер-министра карельского правительства по развитию инфраструктуры Оксана Чебунина в своем письме рассказала, как благодаря снятию запрета на движение большегрузов в период осенне-весенней распутицы крупные компании повысили свои финансовые результаты и на сколько увеличилась собираемость налогов. В связи с образованием значительных дефектов на дороге Кривцы – Кубово -Водла, сообщила Чебунина, с 27 мая по 2 июня 2021 года вводилось временное ограничение на проезд большегрузов. По ее информации, меры по улучшению качества дороги принимались в рамках текущего ее содержания.

Ответы других чиновников тоже не дают никакой надежды на улучшение ситуации.

Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Серей Щебекин по поводу капитального ремонта дороги Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож сообщил, что ее состояние «не в полной мере соответствует ожиданиям пользователей».

Причина – несоблюдение на протяжении долгого времени сроков ремонта из-за скудности бюджета Карелии. Ссылаясь на ограниченные возможности Дорожного фонда РК, Щебекин пишет, что ремонт дороги «в рассматриваемой перспективе не планируется». После осмотра ее состояния в мае 2022 году, пообещал министр, будут запланированы работы в рамках текущего содержания дороги.

В ответе из КУ РК «Управтодор РК» говорится, что работы, проводимые в рамках текущего содержания, не способные повлиять на качество дорожного полотна. «Их проведение не приносит должного эффекта, необходимы работу по ремонту или капитальному ремонту», - сообщает заместитель начальника Управтодора Владимир Захаров то, что и так прекрасно знают жители района. По его информации, Управтодор может рассмотреть включение дороги Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож в план ремонта на 2024 год в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

О том, сколько за это время больных Пудожского района не смогут вовремя получить медицинскую помощь из-за разбитых дорог, чиновники не сообщают.