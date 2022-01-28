Петрозаводская поликлиника №1 заявила о ликвидации очередей на улице

Городская поликлиника № 1 увеличила площади «красной зоны». Об этом сообщили в официальной группе медучреждения ВКонтакте.

Теперь поликлиника вмещает больше пациентов, число которых в последнее время значительно увеличилось.

На улице очередей нет, больным не приходится мерзнуть. В поликлинике сообщили, что скоро «красную зону» еще расширят.

Напомним, ранее больные с симптомами ОРВИ дожидались приема врача на морозе, стоя в очередях. Люди возмущались этой ситуацией в соцсетях. // Фото: источник