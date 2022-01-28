Пассажирские автобусы обрабатывают против коронавируса

Все автобусы, которые выходили на рейс, обрабатывают дезинфицирующим раствором. Это делают каждый день перевозчики «Карелавтотранс-Сервис» и «Карелавтотранс» в целях борьбы с ковидом, сообщили в пресс-службе правительства РК.

Транспортные средства дезинфицируют перед тем, как отправить на стоянку. Их обрабатывают в совместном автобусном парке предприятий на улице Ригачина.

После завершающего рейса водители сами проводят сухую чистку. Потом в автобус заходит дезинфектор и распыляет специализированный раствор в салоне. Жидкость не опасна для человека и рекомендована для обработки Роспотребнадзором.

Все работы находятся под контролем республиканского предприятия. Кроме того, поручни и ручки автобусов регулярно протирают специализированным раствором между рейсами. // Фото: источник