Умер главврач Республиканского кожно-венерологического диспансера

Сегодня, 28 января, ушел из жизни главный врач Республиканского кожно-венерологического диспансера Александр Архипов. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Александр Архипов начал работать в кожно-венерологическом диспансере сразу после окончания медицинского факультета ПетрГУ в 1976 году. Почти 40 лет он руководил дерматовенерологической службой Карелии. Александр Архипов был заслуженным врачом РК, членом правления Российского общества дерматовенерологов и косметологов.

«Бесконечно преданный своему делу специалист, отзывчивый и неравнодушный к чужим проблемам человек - таким останется Александр Владимирович в нашей памяти», - написал министр.

Место и время прощания с Александром Архиповым пока не известно. Фото pixabay.com/Arcaion