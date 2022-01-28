Первые свидетельства на покупку жилья вручили детям-сиротам в Карелии

Собственное жилье в ближайшее время смогут купить Евгения Ершова из Муезерского района и Марина Кулина из Прионежского. Девушкам передали свидетельства на получение соответствующих выплат, сообщили в Минсоцзащиты РК.

Систему единовременных денежных выплат за счет средств регионального бюджета в Карелии ввели с 1 января текущего года. С инициативой в прошлом году выступили глава республики и прокурор региона.

Выплата позволяет нуждающимся в жилье детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, достигшим возраста 23 лет, приобрести жилое помещение в собственность.

С заявлениями о получении свидетельств на предоставление единовременных выплат уже обратились 7 граждан. На эти цели в 2022 году в бюджете республики предусмотрено более 40 млн рублей. // Фото: источник