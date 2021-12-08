Жители Пудожского района обвинили правительство в разрушении дорог

Текст: Антонина Кябелева

Традиционно в Карелии осенью и весной вводились ограничения для большегрузного транспорта, перевозящего сырье для перерабатывающих предприятий. Это делалось для того, чтобы предотвратить преждевременное разрушение автодорог за счет уменьшения нагрузки на дорожное полото. Дороги успевали просохнуть, что частично спасало их от преждевременного разрушения.

Исключения обычно делали для компаний, которые перевозили продовольственные товары, для МЧС и ряда других организаций. В марте 2021 года карельское правительство приняло решение снять временные ограничения для компаний, перевозящих сырье и продукцию для градообразующих предприятий, работающих на территории моногородов Карелии. Результаты этого решения особенно остро ощутили на себе жители Пудожского района.

Более 140 жителей поселков Кубово и Водла подписались под обращением к депутату ЗС РК Эмилии Слабуновой, в котором они просят отменить решение правительства о снятии ограничений для большегрузного транспорта в осенне-весенний период и привести полуразрушеные дороги Пудожского района в нормативное состояние.

Житель поселка Кубово Виктор Горбылев о состоянии дорог судит с профессиональной точки зрения. Он пятнадцать лет отработал в ВАДе в дорожной лаборатории. После выхода на пенсию появилось свободное время, и он присмотрелся к пудожским дорогам.

«У нас в этом году идет массовая вывозка леса. Я думаю, что из этих объемов на обеспечение работы градообразующих предприятий идет максимум 30-40 процентов. Остальная древесина идет на экспорт. Я в этом уверен. Потому что в этом году такая интенсивность вывозки, которой раньше не было. Я так понимаю, что это связано с тем, что с 2022 года вступает запрет на экспорт необработанной древесины. Хороший лес в Карелии остался только в Пудожском районе. С моей точки зрения, все просто решили заработать денег. Я по-другому не могу объяснить, зачем правительство отменило ограничения на движение большегрузов в период распутицы»,

- сказал Виктор Горбылев.

Он рассказал, что большегрузные машины в этом году идут одна за одной. Это привело к серьезному разрушению местных дорог. Бить тревогу жители стали еще весной. Они обращались и в прокуратуру, и в полицию, но там посчитали, что закон не нарушен. Весовой контроль на дороге в сторону Каргополя, рассказал пенсионер, должны были установить в этом году, но он так и не появился.

Виктор Горбылев пояснил, что если нет другого пути, то лесовоз, конечно, может передвигаться в место погрузки-выгрузки. «Но он имеет право заезжать без прицепа и грузоподъемностью до 20 тонн. Они же везут не 20 тонн, а 60, 70», - добавил Горбылев. Сельские дороги давно никто не реконструировал. Снятие ограничений фактически «добило» и без того проблемные дороги.

«До поселка Кривцы от нас 25 километров. Это час на машине. Средняя скорость 25 километров в час. Если в скорой помощи везти человека с острой болью, он может по этим дорогам не доехать, умереть от болевого шока. У меня самого не низкая машина. Но я не знаю, как проехать. Ямы глубиной 80 сантиметров заполнены водой. Дорога не выдерживает нагрузки большегрузов, она должна отстояться, чтобы влага ушла. Ограничения не сегодня были придуманы и не этими людьми, которые их отменили. Это, с моей точки зрения, было безграмотное решение. Правительство должно отменить свое постановление»,

- сказал Горбылев.

По его мнению, в Пудожском районе весной и осенью идет безнаказанная вывозка древесины, превращающая дороги в непроезжие направления. Он уверен, что необходимость снабжения сырьем градообразующих предприятий в осенне-весенний период - не более чем отговорка:

«До снятия ограничений у нас нормально работали комбинаты и в Сегеже, и в Кондопоге. Возле федеральных трасс, которые не закрываются весной и осенью, складировали лес и потом занимались его вывозкой».

Жительница Кубово Татьяна Занина тоже поставила свою подпись под обращением.

Дорога от Кубово до Кривцы. Фото: vk.com/podslushanovpudozhe

«На прошлой неделе ездила в Пудож, разбитая совсем была дорога, ямы по полметра. Около часа преодолевали 25 километров от Кубово до поселка Кривцы», - сказала она. Занина надеется, что правительство услышит мнение людей. Она считает, что республиканская власть должна отремонтировать то, что разрушила своими решениями.

«Раз они дорогу нам портят, то пусть они дорогу и делают. Потому что мы везде обращались, и в прокуратуру, и к Парфенчикову, и к Путину, и в автодорожные компании, и в министерство транспорта. Во все двери стучались, но все время получали какие-то отписки»,

- сказала Занина.

В обращении жителей Пудожсокго района есть фраза: «Если правительство РК и Глава РК своим постановлением разрешают большегрузным машинам (общей массой до 100 тонн) разрушать дороги и лишать жителей возможности связи с центром, то правительство обязано регулярно осуществлять ремонт дорог и поддерживать их в нормативном состоянии».

Обращение жителей Пудожского района уже перенаправлено премьер-министру карельского правительства Александру Чепику вместе с депутатским запросом, в котором в частности предложено оценить эффективность установленных послаблений и указать, какие дорожные работы запланированы в Пудожском районе в связи со снятием ограничений для большегрузного транспорта.