Со дна и берегов Неглинки в Петрозаводске убрали больше 25 тонн мусора

Подрядчик завершил первый этап очистки Неглинки. В Минприроды Карелии сообщили, что с участка протяженностью километр вывезли более 25 тонн отходов.

Договор на расчистку русла заключили в апреле, стоимость контракта составила 6,8 миллиона рублей. За эти деньги подрядчик должен в течение 2021-2022 гг привести реку в порядок.

Работы разделили на два этапа, первый закончился в октябре. Очистили русло реки в микрорайонах Перевалка и Древлянка. Достали много старых покрышек, строительного и бытового мусора, древесины, металлического хлама.

Больше всего отходов собрали рядом с деревянным пешеходным мостом на улице Роберта Рождественского. Там из реки доставали, в частности, ржавые кровати.

На втором этапе реку будут очищать в центре Петрозаводска, на участке протяженностью два километра. // Фото: Pexels / Рixabay.com