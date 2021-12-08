Владельцев машин просят не оставлять их во дворе во время уборки снега

Убирать снег во дворах домов мешают припаркованные там автомобили. Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору призвал владельцев машин не осложнять работу спецтехники.

Управляющие организации вывешивают объявления, предупреждая жильцов о предстоящей уборке снега. Но часто автомобилисты игнорируют эту информацию, дворы бывают так заставлены машинами, что спецтехника работать не может.

Оставленные на парковках и во дворах автомобили осложняют работу спецтехники во время уборки снега на придомовой территории.