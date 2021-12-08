08 декабря 2021, 18:20
Владельцев машин просят не оставлять их во дворе во время уборки снега
Коммунальщики предупредили автомобилистов, что припаркованные транспортные средства не дают работать спецтехнике
Убирать снег во дворах домов мешают припаркованные там автомобили. Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору призвал владельцев машин не осложнять работу спецтехники.
Управляющие организации вывешивают объявления, предупреждая жильцов о предстоящей уборке снега. Но часто автомобилисты игнорируют эту информацию, дворы бывают так заставлены машинами, что спецтехника работать не может.
Оставленные на парковках и во дворах автомобили осложняют работу спецтехники во время уборки снега на придомовой территории.
- Убрать или переставить свой автомобиль на пару часов в другое место на время уборки снега – в интересах, прежде всего, самих жителей многоквартирных домов, - отметили в госкомитете. // Фото: источник