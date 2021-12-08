08 декабря 2021, 18:03
Подростка из Костомукши наградил глава следкома России
Карельский школьник вместе с дедом спас жизнь тонувшему рыбаку
Школьник из Костомукши получил награду от главы СУ СКР Александра Бастрыкина. Почетную грамоту ему 8 декабря вручили в городском следственном отделе, сообщили в СУ СКР по региону.
Ученика 9-го класса Даниила Лукконена поздравил от имени председателя следкома РФ руководитель следственного отдела Костомукши.
Мальчик вместе со своим дедушкой 24 апреля этого года спас человеку жизнь.
Они рыбачили и заметили, как перевернулась лодка. Рядом с ней в холодной воде тонул рыбак. Дед с внуком бросились на помощь и вытащили мужчину на берег. // Фото: источник