Подростка из Костомукши наградил глава следкома России

Школьник из Костомукши получил награду от главы СУ СКР Александра Бастрыкина. Почетную грамоту ему 8 декабря вручили в городском следственном отделе, сообщили в СУ СКР по региону.

Ученика 9-го класса Даниила Лукконена поздравил от имени председателя следкома РФ руководитель следственного отдела Костомукши.

Мальчик вместе со своим дедушкой 24 апреля этого года спас человеку жизнь.

Они рыбачили и заметили, как перевернулась лодка. Рядом с ней в холодной воде тонул рыбак. Дед с внуком бросились на помощь и вытащили мужчину на берег. // Фото: источник