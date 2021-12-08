Упавший снег уже не убрать

Удивляет то, что деньги на уборку города выделяются, и выделяются в достаточном количестве. За зиму сильных снежных зарядов происходит не больше, чем пальцев на одной руке. Наверняка при подписании контракта выиграл тот подрядчик, который знаком с карельским климатом и его зимами. Почему же случился коллапс?

Причем, насколько мы понимаем контракт долгосрочный, дающий возможность компании-уборщику запастись необходимым количеством техники. А на деле получается, что и техники не хватает, и сотрудники поувольнялись. Как же так? (Видео)