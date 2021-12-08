08 декабря 2021, 12:23
Ряд домов Петрозаводска завтра останется без отопления
Компания «РКС-Петрозаводск» огласила список зданий, в которых 9 декабря батареи будут холодными
9 декабря с 9 до 16 часов отопление будет отключено в 24 зданиях Петрозаводска. Об этом сообщили в компании «РКС-Петрозаводск».
Временные неудобства испытают потребители на улицах Федосовой, Малой Слободской, Куйбышева, Еремеева, Кирова, на Неглинской набережной и проспекте Ленина.
Отключение связано с завершением очередного этапа реконструкции улицы Куйбышева. Коммунальщики будут подключать потребителей к основной магистрали теплоснабжения. Фото pixabay.com/ri