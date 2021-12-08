Ряд домов Петрозаводска завтра останется без отопления

9 декабря с 9 до 16 часов отопление будет отключено в 24 зданиях Петрозаводска. Об этом сообщили в компании «РКС-Петрозаводск».

Временные неудобства испытают потребители на улицах Федосовой, Малой Слободской, Куйбышева, Еремеева, Кирова, на Неглинской набережной и проспекте Ленина.

Отключение связано с завершением очередного этапа реконструкции улицы Куйбышева. Коммунальщики будут подключать потребителей к основной магистрали теплоснабжения. Фото pixabay.com/ri