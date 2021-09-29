На Каменном карьере обустраивают проезд для отдыхающих

В Петрозаводске продолжается реализация мероприятий по программе «Формирование комфортной городской среды». Работы ведутся в разных районах города, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, в районе Каменного карьера ведется отсыпка проезда к будущей парковке для отдыхающих. Две площадки появятся со стороны Утюга. Въезд же на него будет ограничен шлагбаумом, что сделает зону на берегу безопаснее. Еще один шлагбаум разместится выше, чтобы перекрыть проезд для возможного сброса отходов камнеобработки. Обрыв на территории укрепят бетонными блоками.

Напомним, что новая концепция благоустройства была определена в июне на встрече с горожанами, а в июле она прошла общественную комиссию по реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Фото мэрии Петрозаводска