Более миллиона квадратных метров аварийного жилья расселят в Карелии

Глава Карелии провел онлайн-совещание с главами районов, на котором обсудил ход программы расселения аварийного жилья.

Артур Парфенчиков отметил, что до конца 2021 года в республике должно быть расселено не менее 46 000 кв. м. аварийного жилья. По состоянию на 29 сентября уже значительно превысили эти параметры и расселили почти 60 000 кв. м. Исходя из этого, есть возможность до конца года приблизиться к выполнению 50% задач второго этапа программы. На указанные цели направили более 2 млрд рублей. В настоящее время новые жилые помещения получили граждане, проживавшие в 1750 аварийных жилых помещениях.

250 помещений приобретено в строящихся многоквартирных домах, 772 квартиры на вторичном рынке. 728 собственников получили компенсации, потратив их на различные нужды. Кто-то тратит их и на развитие малого предпринимательства, кто-то создает свое дело, другие покупают земельный участок или добавляют деньги на индивидуальное жилищное строительство. Всего предстоит еще расселить более 2000 квартир, чуть больше того, что уже сделано.

«В 2021 году мы начинаем вводить в эксплуатацию новые дома, которые мы строим в рамках второго этапа программы, – рассказал Артур Парфенчиков. – Эти дома у нас строятся в Лахденпохье, Кондопоге, Петрозаводске. Практически уже завершается строительство. В этом году мы начнем строительство еще двух многоквартирных домов в Петрозаводске, также планируем начать строительство в Янишполе и завершаем разработку проектной документации на строительство домов в Сортавале и Пиндушах, буквально в ближайшие недели. Также разрабатывается проектная документация по многоквартирным домам для расселения жителей Беломорска, Петрозаводска и Кондопоги. Мы приняли решение построить в Кондопоге еще один дом».

Как отметил Парфенчиков, главная задача руководства республики – расселение аварийного жилого фонда, который признан таковым после 1 января 2017 года. Второй этап расселения, под которое попадают дома, признанные аварийными до этой даты, включает 160 000 кв. м жилья, и они очень неравномерно распределяются по районам. Есть районы, которые просто выпали из этой программы. Из 160 000 кв. м почти треть это Суоярви.

«Безусловно, если бы примерно как в Суоярви сработали администрации всех районов, мы бы сегодня расселяли не 160 000, а гораздо больше, – отметил глава республики. – Это определенная проблема – диспропорция в организации работы, но это та данность, которую мы получили в начале 2017 года. Понимая проблематику, мы с начала 2017 года активизировали эту работу, жестко обозначили нашим районным администрациям необходимость активно работать, поддерживать граждан. Но и сами граждане где-то были более активны. Люди часто спрашивают, почему соседний дом расселяется, а наш нет. При ситуации, когда, может быть, районная администрация до 2017 года была не слишком активной, все зависело от активности самих граждан. Наверное, и надзорные органы должны были сработать более активно, понимая, что, если дом является аварийным, надо как-то все-таки реагировать на жалобы, обращения граждан».

«Сейчас расселяют дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Но за последние четыре года признали аварийным более 1 миллиона кв. м жилья. Почувствуйте разницу. Нам сейчас 160 000 кв. м надо расселить до 2023 года, а у нас впереди 1 миллион кв. м. И сопоставьте эту цифру с той, что есть в целом по Российской Федерации – 11 млн. кв. м. То есть фактически мы и Якутия с такими глобальными объемами выходим на третий этап. Это, конечно, колоссальная задача, и мы к ней сейчас уже должны готовиться», – подчеркнул губернатор.

Также Парфенчиков отметил, что хотелось бы начать быстрее соответствующую работу, не дожидаясь конца 2023 года, поскольку есть соответствующее поручение Владимира Путина. Но сейчас важно получить новое федеральное законодательство, которое определит параметры выполнения третьего этапа программы.

– Предполагаем, что эти параметры будут несколько иными, и видимо, они учтут опыт предыдущих двух этапов, – сообщил глава Карелии. – Мы знаем, что были нарекания со стороны граждан и по порядку социальной справедливости. Мы считаем, что нужно определить приоритеты. Конечно, важно в первую очередь прийти на помощь тем гражданам, которые реально проживают сегодня в полуразрушенных домах. Особенно люди с маленькими детьми, престарелые, инвалиды. Фото pixabay.com/sas1000