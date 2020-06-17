Качество новой дорожной разметки в Сегеже не выдерживает критики

Глава Сегежского района Валентин Дорофеев проинспектировал дорожную разметку в Сегеже и остался крайне недоволен работой подрядчика, о чем сообщает на своей странице в соцсетях.

Разметка выглядит криво, убого, кое-где ее нет вообще.

«Сегодня провёл обследование дорожной разметки в Сегеже совместно с представителем Администрации района. Установлено, что контракт не исполнен должным образом на соответствие ГОСТУ. Где-то разметка отсутствует вовсе. Неделя будет дана подрядчику на исправление ситуации, такие работы нельзя принимать»,

- пишет Дорофеев.