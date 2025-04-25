К берегу Онежского озера в Карелии прибило массу фекалий

За неделю до майских праздников, когда в Карелию устремятся гости из разных уголков России, чтобы восхититься природой и подышать свежим воздухом, на берег Онежского озера вынесло каловые массы.

Фекалии массово плавают вдоль берега озера среди листьев. Если в Анапе и Краснодарском крае сотни волонтеров убирали мазут из воды и песка, чтобы не допустить экологической катастрофы, но несмотря на усилия, курортный сезон не откроют, то в нашем крае, судя по всему, вылавливать фекалии из воды некому. Хотя, этих экскрементов, в воде в принципе быть не должно.

Волной все эти «подарки» вынесет на песчаный берег. Отвратительную картину запечатлели на фото и видео в Медвежьегорское 25 апреля и выложили в паблик «Медвежьегорск Online».

«Вдоль береговой полосы Онежского озера плавают «водоросли». Каждый год одно и то же», - написали в сообществе. В комментариях пользователи стали уточнять. Что это в воде плавает, на что получили ответ «г***о».

На попавшую в озеро канализацию жаловались и в сообществе «Ялгуба. Важная информация» в прошедшие выходные. Людей призвали не брать воду из озера.

В начале апреля «Петрозаводск говорит» писал о поселке на берегу Ладожского озера, куда с прошлого лета хлынул поток туристов на теплоходах. У гостей есть время для прогулок по Хийденсельге, от увиденного у людей на лоб лезут глаза. © «Петрозаводск говорит»