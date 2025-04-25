СК возбудил уголовное дело из-за убийства генерала Москалика

В СК России подтвердили, что при взрыве автомобиля в Балашихе погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Военнослужащий погиб утром 25 апреля во дворе дома на улице Нестерова. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Взрыв прогремел в припаркованном автомобиле «Фольксваген Гольф». Возник пожар, его потушили. По предварительным данным СК, погиб заместитель начальника главного оперативного управления генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.

Следователи, эксперты, криминалисты, правоохранители работают на месте ЧП.