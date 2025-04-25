Генерал Минобороны погиб при взрыве автомобиля в Московской области

В Московской области при взрыве автомобиля погиб человек. Трагедия произошла утром 25 апреля во дворе одного из домов в Балашихе.

Ряд телеграм-каналов «Подъем», Baza, Shot, Mash сообщили, что при взрыве погиб генерал Минобороны - заместитель начальника главного оперативного управления генштаба вооруженных сил России Ярослав Москалик.

Взрыв прогремел в припаркованном автомобиле Volkswagen, когда военнослужащий проходил мимо. По данным Shot, взрывное устройство было начинено поражающими элементами. Также сообщается, что в машине было установлено газобалонное оборудование. Погибший жил в этом районе.