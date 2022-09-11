Известный блогер призвал молодежь принять участие в выборах

В Карелии продолжается голосование на выборах Главы Республики. 11 сентября на 12:00 проголосовало 100 482 человека или 19,90% от общего числа избирателей. Сегодня – третий, последний, день, когда можно проголосовать за своего кандидата.

Как рассказал карельский блогер Артур Гатин, работающий наблюдателем на участке №51 в Петрозаводске, голосование проходит без нарушений, но избирателей в последний день голосования могло быть и больше. Наблюдатель-блогер призывает граждан – особенно молодого возраста – проявить активность.

– Мы все дружно в отвратительную погоду идем на концерт Сергея Жукова, но как-то аморфно относимся к выборам. За то время, что я находился на участке, ни одного человека младше меня. В основном люди пенсионного возраста. Почему им надо больше, чем нам? Вы же выбираете ваше будущее. Сегодня еще можно успеть проголосовать, надеюсь, активность станет выше,

― сказал Артур Гатин.

За выборным процессом следят общественные наблюдатели, которые контролируют чистоту и прозрачность выборов. Избирательные участки закрываются сегодня до 20:00. Успейте отдать свой голос за будущее Карелии. // Фото: Артур Гатин / ВКонтакте