Больше 100 тысяч человек проголосовали на выборах в Карелии

Согласно данным ЦИК Карелии, на 12:00 в республике уже проголосовали больше 100 тысяч человек. Избирательные участки будут открыты до 20:00.

Явка к обозначенному времени составила 19,90 процента, то есть 100 482 человека.

Избиратели, которые не могут по уважительным причинам прийти на участок, могут проголосовать дома. Уважительными причинами считаются инвалидность, плохое состояние здоровья, уход за маленьким ребенком или больным и т.п.

Нужно в письменной или устно по телефону обратиться в участковую избирательную комиссию по месту регистрации. Сделать это можно до 14.00 11 сентября. Члены участковой комиссии придут к избирателю, который подал такое заявление, для голосования 11 сентября. // Фото: «Выборы в Карелии»/ВКонтакте