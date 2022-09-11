Третий, заключительный, день голосования начался в Карелии

У жителей республики еще есть целый день, чтобы проголосовать на выборах Главы республики. Избирательные участки открылись в 8:00, а закроются в 20.00. После чего начнется подсчет голосов и подведение итогов выборов.

В пятницу и субботу на выборах Главы Карелии проголосовали 84974человека, это 16,83% от общего числа избирателей. Итоги двух дней голосования оценил Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин:

– Многие жители Карелии пользуются возможностью вызвать избирательную комиссию и проголосовать на дому. Сегодня за ходом голосования в Карелии следили около семисот наблюдателей от кандидатов, политических партий и общественных наблюдателей. Впереди еще один, основной день голосования – 11 сентября, надеюсь, что он пройдет так же организованно и многие избиратели придут выразить свою гражданскую позицию именно в воскресенье, в привычный для проведения выборов день.

В субботу на одном из избирательных участков Петрозаводска проголосовал Глава карельской столицы Владимир Любарский.

– Наш голос важен, нам важна перспектива, нам важен Петрозаводск, мы его любим, поэтому приходите, голосуйте. Ваш голос в общей копилке необходим, – отметил градоначальник. – Выборы – очень ответственный день, – говорит почетный житель Петрозаводска Галина Разбивная. – Считаю, что я не могу не прийти на выборы, это невозможно. Почему? Потому что я люблю свою Карелию. Я хочу поддержать тех, кто достоин возглавить нашу республику».

А уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев считает, что ходить на выборы надо не только ради себя:

– Участие в выборах, это – участие в своей жизни. В данном случае, важность выбора – это также важно, как обучение илисвоевременное обращение за медицинской помощью. Это просто важно. По умолчанию, это наша жизнь и то, что определяет наше с вами будущее и будущее наших детей.

В воскресенье в Карелии будут работать все 463 избирательных участка, чтобы каждый избиратель успел проголосовать.

А те, кто по уважительным причинам не может прийти на участок, смогут проголосовать дома.Для этого необходимо до 14:00 11 сентября в письменной или устной форме (по телефону) обратиться в участковую избирательную комиссию по месту регистрации. // Фото: ИА «Республика»