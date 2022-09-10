Полиция продолжает изымать из магазинов «Олония» незаконную агитацию

Несмотря на вчерашние рейды правоохранителей, руководство торговой сети «Олония» не спешит избавляться от незаконной предвыборной агитации.

10 сентября полицейские проверили еще 12 магазинов «Олония» в Петрозаводске, и лишь в четырех из них не выявили нарушений.

Трансляция видеороликов и расклейка листовок зафиксированы в торговых точках по адресам:

Ватутина, 33А;

Фрунзе, 2;

Бульвар Интернационалистов, 3А;

Антонова, 12;

Судостроительная, 20;

Ленина, 37;

Ленина, 24А;

Судостроительная, 8А.

Напомним, 9 сентября были выявлены грубейшие нарушения избирательных прав граждан Карелии, попытка повлиять на исход голосования. В интерьерах и на дверях продуктовых магазинов «Олония» появились листовки с портретом Евгения Ульянова, кандидата в главы Карелии без выходных данных.

На телеэкранах в магазинах транслировались ролики с требованием в адрес действующего главы Карелии Парфенчикова немедленно продать государственное здание Олонецкого молочного комбината и критикой в его адрес.

Избирательная комиссия РК посчитала это явным нарушением избирательного голосования и принципа тишины, который должны соблюдать все дни голосования. Инициатором демарша называют основателя ГК «Олония», бизнесмена и оппозиционного политика Василия Попова, который в данный момент скрывается от российского правосудия в Финляндии.

Конкретных лиц, ответственных за нарушения, должно установить Управление Роскомнадзора. Им грозит штраф до 500 тысяч рублей.