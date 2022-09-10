Уже более 70 тысяч человек проголосовали на выборах в Карелии

На выборах главы региона и местных органов власти на 15:00 уже проголосовали 72 655 человек. Это 14, 39 процента избирателей, сообщили в ЦИК Карелии.

Все 463 участка будут работать сегодня до 20.00 и завтра с 8.00 до 20.00.

В 10 муниципальных районах и Суоярвском муниципальном округе проходит ряд муниципальных избирательных кампаний, всего распределяется порядка 400 мандатов и выборных должностей.

У избирателей есть возможность проголосовать на дому. Для этого надо в письменной форме или по телефону обратиться в участковую избирательную комиссию по месту регистрации. Сделать это можно до 14.00 11 сентября. Члены участковой комиссии придут к избирателю, который подал такое заявление, для голосования на дому 10 или 11 сентября. // Фото: ЦИК Карелии