Наблюдатели-блогеры следят за ходом голосования

В Карелии продолжаются выборы Главы республики и органов муниципальной власти. За процессом следят наблюдатели от кандидатов и партий, а также общественные наблюдатели. В этом году их максимальное количество на участках увеличено – до 9 наблюдателей на каждый участок – по три человека в каждый из трех дней голосования.

Член Общественной палаты РК, политолог Анатолий Цыганков отмечает, что задача наблюдателей ‒ фиксировать все упущения или нарушения, независимо от того, выгодно это кому-то или нет. И добиваться их устранения и экспертной, правовой оценки. Спорные ситуации будут решать эксперты – известные юристы, политологи, лидеры НКО.

‒. Наблюдатель в отличие от кандидата или партии прежде всего заинтересован в том, чтобы замечать ошибки или нарушения со стороны конкурентов, это элемент политической борьбы,

– комментирует он.

Более 130 человек на выборах в Карелии работают как наблюдатели-блогеры. Они не только следят за голосование на избирательных участках, но и публикуют отчеты о том, как оно проходит, в соцсетях.

― Нам провели обучение, рассказали о нарушениях, какие могут быть, что с этим делать, – рассказывает Елизавета Жихорева. – И я действительно убедилась, что на нашем участке выборы проходят честно и открыто. ― Я работаю в качестве общественного наблюдателя уже третий раз, – говорит Наталья Пылаева, – Именно от нас зависит прозрачность и чистота выборов, так как мы показываем, как проходит голосование.

В первый день голосования – 9 сентября – карельские наблюдатели-блогеры выпустили более 500 публикаций. Во-второй день голосования с утра вышло более 200 записей.

- Больше 600 наблюдателей присутствовали на избирательных участках, и от них сообщений о нарушениях тоже не поступало,

– отметил Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин, подводя итоги первого дня голосования.

Выборы Главы Карелия продолжаются, не забудьте исполнить свой гражданский долг. Участки сегодня, в субботу 10 сентября, открыты до 20:00. Завтра, в воскресенье 11 сентября, они будут открыты с 8 утра до 8 вечера. // Фото: ИА «Республика»