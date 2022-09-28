«Известия»: В России подорожали товары для мобилизованных

Спрос и цены на спальные мешки, термобелье и удобную обувь выросли после объявления в стране частичной мобилизации, пишут «Известия». Рост на некоторые товары, которые можно покупать мобилизованным и новобранцам, составил 10-20%. Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский попросил ФАС и Генпрокуратуру проверить обоснованность повышения цен.

Журналисты просмотрели цены на одном из крупных маркетплейсов. Часть наименований термобелья подорожала. Например, комплект флисового белья продают за 1,6 тысячи рублей, по сравнению с прошлой неделей он подорожал на 20%. В категории фонариков есть как подешевевшая продукция, так и подорожавшая. На этой неделе упали цены на грелки и батарейки. По словам, эксперта по маркетплейсам Юлии Некрасовой, рост цен на товары первой необходимости действительно есть, но при этом, на иные товары наблюдается резкий спад.

Директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова также отметила повышенный спрос на медицинские изделия первой необходимости и лекарства.

26 сентября официальный ресурс правительства «Объясняем.рф» представил список вещей, которые мобилизованный может взять по своему желанию. В Ассоциации компаний интернет-торговли отметили, что большая часть предметов из перечня относится к товарам повседневного спроса и они всегда популярны. Гендиректор компании «Этерна» Дмитрий Томилин считает, что высокий спрос на некоторые товары обеспечивают люди, которые остро реагируют на любые изменения.

Подорожание некоторых товаров ощутили в Иркутской области. По словам депутата областного парламента Виталия Перетолчина, ему приходят жалобы из-за роста цен после 21 сентября.

«Мы и сами мониторим ситуацию. Видим, что спекуляции есть. Особенно в рамках дефицита на некоторые товары из-за резко возросшего спроса. Продавцы утверждают, что цены резко взвинтили поставщики», - сказал депутат. (фото unsplash.com, Egor Myznik)