Первых уклонистов от частичной мобилизации объявили в розыск

Первых уклонистов от мобилизации объявили в розыск правоохранители Новосибирской области. Сколько именно их, не уточняется, пишет местное издание «Сибкрай».

По словам военкома региона Евгения Кудрявцева, процедура уже выработана. Если призывника не застают дома, сотрудники комиссариатов опрашивают его родственников и соседей. Зайти в квартиру и искать там они не имеют права. Но запрос по месту работы сделать могут.

Повестку должны вручить в руки, но где угодно – на работе, дома, на улице. Прием не только днем, но и ночью.

Если человека не удается найти, его вносят в списки, которые передают в МВД. Потом полиция начинает розыск по своим базам. // Фото: elements.envato.com