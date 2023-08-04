Изменения в движении двух троллейбусов в Петрозаводске продлили

Работы на площади Гагарина в Петрозаводске все еще идут. Троллейбусы не могут проехать с площади на проспект Ленина. С 5 августа и до 20 августа приостанавливается движение троллейбуса №8, сообщили вечером в пятницу в ПМУП «Городской транспорт».

Троллейбусы № 1 со стороны Древлянки будут следовать по измененному маршруту: конечная станция «Хейкконена» – Лососинское шоссе – Лесной проспект – улица Чапаева – улица Шотмана – Площадь Гагарина - Красноармейская улица – Комсомольский проспект – проспект Александра Невского – улица Луначарского – улица Радищева – улица Ригачина – улица Онежской Флотилии – Судостроительная улица – конечная станция «Кемская».

Изначально планировалось, что изменения будут действовать до 8 августа.

При этом другие троллейбусы будут ездить без изменений. // фото «Петрозаводск говорит»