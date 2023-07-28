«Единица» изменила маршрут в Петрозаводске

Троллейбус №1 до 8 августа будет курсировать по измененному маршруту. Новую схему горожанам напомнили в мэрии. Корректировка маршрута городского троллейбуса связана с реконструкцией на площади Гагарина. С пятницы также перестал курсировать троллейбус №8. Автобусы движутся без изменений.

«Единица» следует от конечной станции «Кемская» в направлении – Кемская улица – Судостроительная улица – улица Онежской Флотилии – улица Ригачина – улица Чернышевского – улица Луначарского – проспект Александра Невского – улица «Правды» – площадь Кирова – улица Куйбышева – проспект Ленина – площадь Гагарина – улица Шотмана – улица Чапаева – Лесной проспект – Лососинское шоссе – конечная станция «Хейкконена» – Лососинское шоссе – Лесной проспект – улица Чапаева – улица Шотмана – Красноармейская улица – Комсомольский проспект – проспект Александра Невского – улица Луначарского – улица Радищева – улица Ригачина – улица Онежской Флотилии – Судостроительная улица – конечная станция «Кемская».

После остановки «Автовокзал» троллейбус забирает и высаживает пассажиров у дома №33 на Красноармейской.