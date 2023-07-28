28 июля 2023, 11:12
Студенты ПетрГУ стали третьими по программированию в России
На студенческих соревнованиях в Тюмени карельские учащиеся стали третьими
Команда ПетрГУ завоевала бронзовую награду всероссийских соревнований по спортивному программированию, сообщили в пресс-службе вуза.
Всероссийские соревнования среди студентов «Кубок Будущего№ прошли в Тюмени. Участниками турнира стали 64 студента в составе 22 команд. Соревнование проходило в форме двух пятичасовых контестов, результат считался как сумма решенных за два дня задач.
Студенты решали задачи, писали код и запускали программу. Для победы важно умение работы в команде. Карельские студенты ИМИТ, участники КТП ПетрГУ Кирилл Кришталь, Наталья Собянина и Антон Лавров привезли кубок и бронзовые медали.