Организация движения изменится на время гастрофестиваля

Организация движения в Петрозаводске изменится на время гастрономического фестиваля «Кухня народов Карелии».

С 19:00 18 августа до 23:00 19 августа будет запрещена остановка на участке улицы Еремеева (от Куйбышева в направлении Онежского озера) и на Набережном проспекте (от проспекта Ленина до Левашовского бульвара), сообщили в пресс-центре администрации города.

Выезд на Еремеева со стороны улицы Куйбышева запретят с 9:00 до 23:00 19 августа. // фото на главной «Петрозаводск говорит»