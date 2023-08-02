Движение автобусов через мост в Соломенном прервется вечером 3 августа

Движение транспорта по мосту через Логмозерский пролив замрет в ночь на 4 августа из-за проверки переправы.

Переправа будет закрыта как для транспортных средств, так и для пешеходов 3 августа с 20:00, ограничения будут действовать до 6 часов утра 4 августа.

Автобусы до Лехнаволока, Пиньгубы и Суйсари также не смогут проехать. В Карелавтотрансе предупредили об отмене 3 августа рейсов №101 «Петрозаводск – Лехнаволок» отправлением в 19:30 и 21:00; № 111 «Петрозаводск – Пиньгуба» отправлением в 18:10 и №124 «Петрозаводск – Суйсарь» отправлением в 18:30.

4 августа отмене один рейс №101 «Петрозаводск – Лехнаволок» отправлением в 05:30. // фото «Петрозаводск говорит»