Переправу через Логмозерский пролив закроют на ночь

В ночь на 4 августа по Соломенскому мосту нельзя будет проехать

В ночь на 4 августа на Соломенском мосту в Петрозаводске полностью запретят движение как транспорта, так и пешеходов. Об ограничениях предупредили в городской администрации.

«В четверг с 20:00 до 6:00 следующего дня сооружение будут проверять на соответствие требованиям технического регламента для водного транспорта»,

- сказано в сообщении городских властей.



Власти города обратились в минздрав Карелии и региональное МЧС с просьбой организовать у моста дежурство бригад медиков и пожарных. С четверга на пятницу спецслужбы будут работать со стороны Ялгубского шоссе.