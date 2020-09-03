03 сентября 2020, 15:44
Изготовленные заключенными сувениры продают на православной ярмарке
Копии церквей острова Кижи, картины и шкатулки продают рядом с собором Александра Невского
Продукцию исправительных учреждений республики представили в Петрозаводске на выставке-ярмарке, посвященной истории карельского православия. Об этом сообщает УФСИН по РК.
На площадке около собора Александра Невского выставили картины, шкатулки, плетеные корзины, банную фурнитуру, изготовленную в исправительных учреждениях. Также выставлены изготовленные заключенными уменьшенные копии Церкви Преображения Господня, Церкви Покрова Богородицы и Колокольни.
Выставка-ярмарка, посвященная истории карельского православия, а также 30-летию епархии, 100-летию Карелии, юбилеям епархиальных монастырей и 20-летию освещения кафедрального собора, будет работать до 8 сентября. Программу по дням можно посмотреть здесь.
Фото: vk.com