Изготовленные заключенными сувениры продают на православной ярмарке

Продукцию исправительных учреждений республики представили в Петрозаводске на выставке-ярмарке, посвященной истории карельского православия. Об этом сообщает УФСИН по РК.

На площадке около собора Александра Невского выставили картины, шкатулки, плетеные корзины, банную фурнитуру, изготовленную в исправительных учреждениях. Также выставлены изготовленные заключенными уменьшенные копии Церкви Преображения Господня, Церкви Покрова Богородицы и Колокольни.



Выставка-ярмарка, посвященная истории карельского православия, а также 30-летию епархии, 100-летию Карелии, юбилеям епархиальных монастырей и 20-летию освещения кафедрального собора, будет работать до 8 сентября. Программу по дням можно посмотреть здесь.

Фото: vk.com