Девочке потребовалась помощь врачей после пьяной вечеринки с друзьями

Выпивающие подростки и гуляющие по ночам дети в очередной раз стали предметом разбирательства комиссии по делам несовершеннолетних в администрации Костомукши. Всего было рассмотрено девять административных дел.

Как сообщает «64 параллель онлайн», из них пять по факту нахождения подростков ночью без сопровождения родителей, а также четыре из-за алкогольного опьянения. В одном случае, вечеринка несовершеннолетних могла привести к трагедии. По информации издания, шесть девочек и три мальчика пришли в гости к подруге, пока у той не было дома родителей. Девочки принесли две бутылки «Махито», мальчики – две бутылки водки.

Компания выпивала, пока домой не вернулись родители и не выставили их за дверь. После вечеринки одной из девочек помощь оказывали медицинские работники.

Фото: vkcyprus.com