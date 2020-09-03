Пострадавшим от пандемии предлагают пройти бесплатное обучение
Управление труда и занятости Республики Карелия сообщает о старте новой образовательной программы, которая позволит жителям республики получить профессию или повысить квалификацию. Проект организуют Министерство просвещения РФ и Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
К участию в программе приглашаются выпускники образовательных учреждений, завершившие обучение в 2020 году, граждане, находящиеся под риском увольнения или ищущие работу.
В Карелии эти категории граждан могут пройти обучение в Петрозаводском автотранспортном техникуме, Колледже технологии и предпринимательства, Петрозаводском базовом медицинском колледже, Петрозаводском педагогическом колледже, а также в Сортавальском и Северном колледжах.
Обучение будет производиться по 15 компетенциям:
Администрирование отеля (очно в г. Петрозаводск или в г. Сортавала, есть
возможность обучаться дистанционно);
Дошкольное воспитание (очно в г. Петрозаводск);
Поварское дело (очно в г. Петрозаводск или в г. Сегежа);
Парикмахерское искусство (очно в г. Петрозаводск);
Ветеринария (очно в г. Сортавала);
Туризм (очно в г. Сортавала, есть возможность обучаться дистанционно);
Кузовной ремонт (очно в г. Петрозаводск);
Сварочные технологии (очно в г. Петрозаводск);
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей (очно в г. Петрозаводск);
Медицинский и социальный уход (очно в г. Петрозаводск);
Веб-дизайн и разработка (дистанционно);
Графический дизайн (дистанционно);
Интернет маркетинг (дистанционно);
Предпринимательство (дистанционно);
Реклама (дистанционно).
Заявки на обучение принимаются на сайте экспресс Ворлдскиллс, а также на портале «Работа в России».
Помощь в подтверждении статуса для участия в программе можно получить у регионального оператора по реализации государственной программы – Петрозаводском автотранспортном техникуме (контактное лицо Белова Марина Фридриховна, тел. +79212221950, e-mail: rkc_petrozavodsk@mail.ru).