Лунный денежный календарь на сентябрь 2020 года

Цыплят по осени считают, — гласит народная мудрость. Осень, как известно, наступила, приступим к счету. Но не будем подводить итоги, будем планировать траты, тем более, рубль падает и ничто не дешевеет. Помочь правильно распорядиться личным бюджетом может наш традиционный денежный лунный календарь.

Давать в долг: 9 сентября.

Не давать в долг: 23 сентября.

Брать в долг: 10 сентября.

Не брать в долг: 21, 26 сентября.

Отдавать долги: 6, 10, 20,26 сентября.

Не отдавать долги: 9, 22 сентября.

Покупать кошелёк: 7 сентября.

Покупать подарки: 8, 19 сентября.

3 сентября. Можно делать покупки бытовой техники или компьютеров.

4 сентября. Лучше всего сегодняшний день посвятить выполнению профессиональных обязанностей, которые в будущем пообещают отличные премиальные.

5 сентября. Если вы давно планировали какой то важный вклад и не могли на него решиться, сегодняшний день идеально подходит для его свершения.

6 сентября. Отдайте все имеющиеся долги и закройте свои кредиты. Если сразу погасить всю сумму не получается, то можно максимально возможную положить на погашение основного долга. Это позволит в последующем стабилизировать свое финансовое положение.

7 сентября. Самое время приобрести кошелек – только выбирайте модель изысканную, эксклюзивную.

8 сентября. Отличное время для крупных покупок: ювелирных изделий, бытовой техники. Можно даже выйти за рамки бюджета, всё окупится.

9 сентября. Можете заниматься благотворительностью. Не отдавайте долги, но можете одолжить сами.

10 сентября. Наиболее удачное время для решения различных вопросов, связанных с кредитами или завещаниями .

11 сентября. Будьте осторожнее, сегодня будет легко обсчитаться!

12 сентября. Хорошо заняться оздоровительными процедурами.

13 сентября. Можно подписывать договоры, но не советуем покупать какие-то вещи.

14 сентября. Ни в коем случае не распоряжайтесь сегодня чужими деньгами и не выступайте в роли поручителя.

15 сентября. Осторожнее покупайте лекарства, тщательно проверяя упаковку, срок годности, сертификат аптеки.

16 сентября. Луна рекомендует снизить собственную финансовую активность.

17 сентября. Хорошо начать планирование важных работ на будущий месяц, чтобы не упустить свою прибыль.

18 сентября. Прекрасное время для установления деловых связей: день благоприятен для подписания документов, заключения финансовых сделок.

19 сентября. В эти дни астрологи рекомендуют остановить выбор на приобретении необходимых предметов гардероба и аксессуаров к ним.

20 сентября. Сегодня благоприятный день для погашения долгов, штрафов, оплаты коммунальных счетов.

21 сентября. Можете совершать валютные операции, но не надо вкладывать и пересчитывать деньги.

22 сентября. День совсем не подходит для возвращения взятых ранее долговых обязательств.

23 сентября. День, полный неожиданностей, непредсказуемых ситуаций. Опасно рисковать деньгами.

24 сентября. Не следует принимать презенты и рассматривать серьезные предложения.

25 сентября. От спонтанных трат в этот день стоит воздержаться. В это время благоприятным будет составление плана расходов и поиск дополнительного источника денежных средств.

26 сентября. Пора расплачиваться с долгами, а вот брать в долг не стоит.

27 сентября. Сегодня денежная энергия хорошо поддается влиянию. Используйте момент для важных обрядов привлечения достатка.

28 сентября. Лучше обходить магазины стороной. Да и карманники не дремлют.

29 сентября. Это время можно использовать для коммерческой деятельности, однако особенно важные дела отложите.