Узнали, где появятся новые остановочные комплексы в Петрозаводске

В этом году администрация Петрозаводска массово сносила старые остановочные комплексы. Жители города интересовались, появятся ли на их месте новые. Особенно это актуально в преддверии нового осенне-зимнего сезона.

Сегодня стал известен список двадцати мест, где появятся новые остановки:

- «Хлебозавод» – в районе дома № 76 на Первомайском проспекте (нечётная сторона);

- «площадь Гагарина» – в районе дома № 37 на проспекте Ленина;

- «улица Ровио» – в районе дома № 2Б;

- «улица Гоголя» – в районе дома № 3 на улице Антикайнена;

- «ДК «Строитель» – в районе дома № 40 на улице Зайцева;

- «ДК «Строитель» – в районе дома № 47 на улице Зайцева;

- «улица Щербакова» – в районе пересечения с Ключевским шоссе (нечётная сторона);

- «Ключевское шоссе» – в районе дома № 25Б на улице Правды (нечётная сторона);

- «улица Луначарского» – в районе дома № 9;

- «Дом мод» – в районе пересечения Муезерской и Суоярвской улиц;

- «Республиканская больница» – в районе дома № 7 на Лососинском шоссе;

- «улица Еремеева» – в районе дома № 26 на улице Кирова;

- «Судостроительная улица» – в районе дома № 2 (нечётная сторона);

- «Сегежская улица» – в районе дома № 3 на улице Репникова (чётная сторона);

- «ДК «Машиностроитель» – в районе дома № 11 на набережной Варкауса;

- «набережная Варкауса» – в районе д. 15А по набережной Варкауса (чётная сторона);

- «Чистая улица» – в районе дома № 1;

- «АЗС» в районе пересечения улицы Чапаева и Лесного проспекта (чётная сторона);

- «АЗС» – в районе пересечения улицы Чапаева и Лесного проспекта (нечётная сторона);

- «ДК Железнодорожников» – в районе дома № 16 на Первомайском проспекте (нечётная сторона).

В мэрии отмечают, что четыре из них уже установлены. Остальные в работе. Конкретных сроков не называют, но в планах завершить установку в этом году.