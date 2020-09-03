Семье с детьми, чей дом сгорел в Прионежье, помогут рублем

Трем семьям из шести, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, помогут финансово. Такое решение приняли на комиссии по рассмотрению вопросов оказания адресной помощи семьям с детьми на основании социального контракта.

Финансовую поддержку получит семья с детьми из Прионежского района, чье жилье было уничтожено пожаром.

Также будет оказана помощь в приобретении квартир двум семьям из Петрозаводска, уточнили в правительстве Карелии.