03 сентября 2020, 14:51
Общество

Семье с детьми, чей дом сгорел в Прионежье, помогут рублем

Три семьи в Карелии, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получат адресную помощь

Трем семьям из шести, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, помогут финансово. Такое решение приняли на комиссии по рассмотрению вопросов оказания адресной помощи семьям с детьми на основании социального контракта. 

Финансовую поддержку получит семья с детьми из Прионежского района, чье жилье было уничтожено пожаром.

Также будет оказана помощь в приобретении квартир двум семьям из Петрозаводска, уточнили в правительстве Карелии.

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