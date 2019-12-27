Избившая инвалида женщина не испытывает мук совести

Портал «Петрозаводск говорит» выяснил детали кошмарной истории, произошедшей в Сегеже. Там 16 декабря две девушки избили инвалидку, причем их сожитель снимал все происходящее на камеру, а потом выложил запись в интернет. Нам удалось поговорить с родственниками пострадавшей, а также с приемной матерью одной из нападавших. Есть подозрение, что подобные акты насилия случались и раньше, но оставались без внимания правоохранительных органов.

Как сообщил родственник избитой девушки Александр, ей 23 года, но ее умственное развитие этому возрасту не соответствует. Из-за этого девушка – ее зовут Анастасия – является инвалидом. У нее есть еще одно серьезное заболевание – она не может опираться на ногу.

– Она доверчивая, ее знает весь город, – сказал мужчина. Сам он в Сегеже не живет.

Родителей у инвалидки нет. Мать умерла, отец лишен родительских прав, живет далеко, дочкой не занимается. Ее воспитывает бабушка. По словам Александра, девушка не раз становилась жертвой агрессоров, возможно – тех же самых, которые избили ее 16 декабря.

– Однажды Анастасию подвесили за руки на качелях в центре города, ее прохожие снимали. Насколько мне известно, было написано заявление по данному факту, но действий никаких. Людей этих она боится,

– сказал мужчина.

Каким образом Анастасия оказалась дома у избивавших ее людей, непонятно. Александр предполагает, что ее могли туда заманить из-за ее наивности. На записях видно, что в издевательствах участвуют две особы женского пола. Перед тем как начать бить, они предъявляют своей жертве претензии; можно сделать вывод, что их оскорбили какие-то высказывания девушки, но детали неясны.

Сама драка длится несколько минут. Инвалида валят на пол, бьют ногами, руками и различными предметами. Девушка кричит от боли и ужаса. Оператор комментирует происходящее: «Шура, налетай!»; «Давай, давай, мочи! Вот так, вот так…»; «Вот это я заснял…». Под ногами у садистов бегает ребенок, которого пытаются унять, а под конец он начинает плакать.

Мужчина, снимавший избиение, – сегежанин Виктор Федоров. Одна из женщин, наносивших удары, – 22-летняя Татьяна Лядова. У нее есть трехлетний ребенок – именно он периодически появляется в кадре. Мы связались с местной жительницей по имени Галина, которая назвала себя приемной матерью Татьяны.

– Я видела только ролик, и я в шоке. Они объяснили произошедшее тем, что решили поприкалываться. Это у них прикол был такой, оказывается. Ей (Татьяне Лядовой. – Авт.) нужно было показать, что она крутая. А на самом-то деле она трусливая.

По словам женщины, вторая участница избиения, которую оператор называет «Шура», – несовершеннолетняя. У нее тоже имеется ребенок. По информации нашего собеседника, отцом обоих детей является все тот же Виктор Федоров.

– Я общаюсь с ней только из-за ребенка, все надеюсь, что она нормальной матерью станет. Но это бесполезно, – говорит Галина про свою приемную дочь. – Она однажды ребенка бросила в больнице, сама уехала в Санкт-Петербург. Объяснила тем, что устала…

Избиение, напомним, произошло 16 декабря. По данному факту Следственный комитет проводит проверку. И Галина, и Александр утверждают, что правоохранительные органы особых действий пока не предпринимали.

– Какое-то затишье. Они не под стражей, наслаждаются жизнью. Татьяна ходит, улыбается, думает, что ей ничего не будет. Она не понимает, что за это должна быть наказана. Я бы хотела, чтобы возбудили дело, это так нельзя оставлять,

– говорит Галина.

– Сегодня они избили инвалида, завтра изобьют ребенка – школьника, например. Этого не должно быть в принципе, – считает Александр.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Геннадий Сараев заявил, что агрессоры могут уйти от ответственности, поскольку являются инвалидами. По нашей информации, это не так; как утверждает Галина, ее приемная дочь инвалидом не является.

Сейчас пострадавшая, по нашим данным, находится в больнице. Мужчина утверждает, что бабушка Анастасии неоднократно обращалась в полицию по поводу издевательств над ее внучкой. В Следственном комитете Карели не ответили, имеется ли у них информация о совершении иных подобных преступлений.