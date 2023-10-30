Из-за ОРВИ на карантин в Карелии отправили 10 классов

За период с 23 по 20 октября 10 классов в шести школах Карелии отправили на карантин. Всего зафиксировали 4 847 случаев заболевания сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Уровень заболеваемости ОРВИ в регионе превысил эпидемический порог на 17,6 процента.

Кроме того, в Карелии зарегистрировали 76 случаев коронавируса. Выделили также риновирусы, метапневмовирусы, бокавирусы. Вирусов гриппа не обнаружили. // фото: «Петрозаводск говорит»