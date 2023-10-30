Петрозаводчан беспокоит вероятный срыв лыжного сезона на «Фонтанах»

Строительные работы на трассе «Фонтаны» вызывают негодование жителей карельской столицы. Люди выражают беспокойство в паблике «Подслушано в ПТЗ» ВКонтакте.

По их словам, начало лыжного сезона скорее всего, будет сорвано. Мы уже писали ранее, что любимое место отдыха горожан сейчас выглядит печально.

- Ждать ли нам, простым смертным, в этом году лыжный сезон на трассе «Фонтаны»?! Судя по происходящему…ждать не придется, так как сделано чуть больше, чем ничего!

– возмущаются пользователи.

Люди жалуются, что их лишили туалетов и кафе, но главное – вряд ли в декабре будет возможность встать на лыжню.

Согласно контракту, подрядчик должен завершить работы в конце января следующего года. Так что если трассу сдадут в эти сроки, формально договор не будет нарушен. // фото: «Подслушано в ПТЗ» / ВКонтакте