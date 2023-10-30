С убившего лосиху браконьера взыскали 400 тысяч рублей

Житель поселка Эссойла выследил и убил самку лося, но попался. В отношении 36-летнего мужчины возбудили уголовное дело о незаконной охоте с причинением крупного ущерба.

Инцидент произошел в декабре прошлого года, ущерб окружающей среде оценили в 400 тысяч рублей. Мужчина добровольно возместил 80 тысяч, поэтому мировой суд прекратил уголовное преследование, хотя и признал его виновным.

Однако прокурор Пряжинского района подал иск о взыскании с мужчины оставшейся суммы причиненного ущерба - 320 тысяч рублей. Требования надзорного органа удовлетворены, деньги взыскали в бюджет региона. // фото: Ekaterina bolovtsova/ pexels.com