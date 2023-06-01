Из очередной поездки в зону СВО вернулась агитбригада из Святозера

На днях агитбригада из Святозеро вернулась из очередной поездки в ДНР и ЛНР.

За девять дней артисты выступили 12 раз перед земляками, ранеными бойцами, учащимися, родителями и педагогами Луганска и Донецка. Были выступления и на боевых позициях.

«Наши концерты поднимали дух и уверенность тяжело раненных бойцов в госпиталях города Донецка. Они, еле сдерживая свои эмоции, громко аплодировали и кричали «браво». Это были невероятные встречи, слезы радости и дружного смеха! И самым запоминающимся стал совместный концерт с Ансамблем песни и танца Центрального Военного округа города Екатеренбург. Это было что- то! Бойцы аплодировали стоя и не отпускали артистов двух коллективов! Была встреча с командованием полка! Очень было приятно такое внимание и уважение творческим воинам коллектива!», — делится впечатлениями на своей страничке ВК участник агитбригады Александр Пшенников.

Иеромонах Киприян провел обряд крещения. Он назвал артистов, которые уже несколько раз приезжали в Донецк и Луганск с концертами, воинами, а их концертную бригаду «За мирное небо» — фронтовой.