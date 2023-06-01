Кто в Карелии зарабатывает больше всех?

Тест и фото: Антонина Кябелева

Уровень зарплаты в разных сферах — вопрос, который волнует многих. Нередко граждане, услышав официальные цифры среднемесячной зарплаты в Карелии, с возмущением отмечают: мол, где же платят такие суммы?! Исследование Карелиястата помогает ответить на этот вопрос. Хотя бы частично.

Согласно официальной статистике, средняя заработная плата по республике за январь-декабрь 2022 года достигла отметки в 62652 трубля.

Если оценить материальный достаток работающих граждан в разрезе городов и районов, то получается следующая картина.

Рекордсменом в получение высоких зарплат стала Костомукша, где среднемесячная зарплата в прошлом году составила 83966 рублей.

На втором месте Кемский район со средней зарплатой в 76689 рублей. Тройку лидеров с небольшим отставанием замыкает Лоухский район — 76477 рублей. В карельской столице средняя зарплата в прошлом году составила 63543 рубля.

Карелиястат

Хуже всех ситуация в Муезерском районе, где средняя зарплата в 2022 году сложилась на уровне 45661 рубль. Недалеко от Муезерского района ушел Олонецкий район, где в среднем зарабатывали 47507 рублей. В других карельских районах средний уровень зарплат варьируется от 52 до 67 тысяч рублей.

Если проанализировать уровень зарплат в разных сферах экономической деятельности, то на первое место уверенно вырывается добыча полезных ископаемых со средней зарплатой в 2022 году в 94518 рублей.

Высокий уровень зарплат сложился в строительстве — чуть больше 91 тысячи рублей. При этом в Лоухском районе, где средняя зарплата зашкаливает за 76 тысяч рублей, строители в среднем получали всего 44,9 тысячи рублей. Для сравнения, строители Сегежского района зарабатывали почти в три раза больше - 129,4 тысячи рублей в месяц. Какой уровень зарплат сложился у петрозаводских строителей, не указано. Напротив Петрозаводска стоит волшебная буковка «к», означающая, что данные не публикуются, чтобы сохранить конфиденциальность. Кстати, буква «к» в данных Карелиястата о сложившемся уровне зарплат встречается довольно часто.

Высокие заработки наблюдаются в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (82,977 тысячи рублей), а также в области финансовой и страховой деятельности (чуть более 82 тысяч рублей). Объединение сельского хозяйства с более доходными лесным хозяйством, рыбоводством и рыболовством не позволяет дать оценку того, как обстоят дела в каждой из отраслей. К примеру, если в Сегежском районе в «объединенном» сельском, лесном и рыбном хозяйстве средняя зарплата достигла 86,2 тысячи рублей, то в Муезерском районе она составила только 30,8 тысячи рублей.

В сфере финансов и страхования самый высокий уровень средней зарплаты зафиксирован, естественно, в Петрозаводске, где концентрируются банковские структуры. Это 85,5 тысячи рублей в месяц. При этом самый низкий уровень заработной платы оказался в Сегежском районе — 51,850 тысячи рублей. Если верить статистике, в Сегежском районе в сельском, лесном и рыбном хозяйстве зарплаты на 66 процентов выше, чем в финансовой сфере.

Особый интерес у граждан обычно вызывает уровень зарплат в сфере управления.

Судя по статистическим данным, он сравнительно невысокий — 73638 рублей.

Секрет скромных зарплат чиновников в том, что при подсчете средней зарплаты государственное управление и обеспечение военной безопасности объединили с более скромной в плане зарплат сферой социального обеспечения. Не исключено, чтобы не травмировать публику уровнем материального обеспечения в области госуправления. В сфере госуправления с "нагрузкой" в виде соцобеспечения средняя зарплата выше других в Костомукше — чуть более 81 тысячи рублей, а самая низкая в Пряжинском районе — 48,2 тысячи рублей.

Скромно, если верить официальной статистике, живут те, кто занимается операциями с недвижимостью — в среднем на 41,6 тысячи рублей в месяц. Удивительно только, почему при таких зарплатах от риэлторов буквально нет прохода. Единственное логическое объяснение данному феномену - «серые» зарплаты.

Зато жалобы учителей, врачей, работников культуры на низкие зарплаты полностью находят свое подтверждение в цифрах официальной статистики.

В образовании в 2022 году средняя зарплата составила 45932 рубля, или почти на 30% ниже, чем в среднем по Карелии. Самого высокого уровеня добились в Костомукше, где в 2022 году в образовании средняя зарплата составила 50,8 тысячи рублей.

Меньше других получали учителя и другие работники сферы образования в Олонецком районе — всего 38560 рублей в месяц.

До планки средней зарплаты в 40 тысяч рублей не дотянули работники образования в Лахденпохском (39689 рублей), Муезерском (39363 рубля), Питкярантском (38839 рублей), Пряжинском (39784 рубля) и Суоярвском (38623 рубля) районах. В Петрозаводске она составила 48601 рубль.

Стоит ли удивляться, что в Карелии значительное количество незакрытых вакансий в школах, а в некоторые поселки учителя приезжают на поезде раз в неделю.

В здравоохранении зарплаты тоже весьма скромные — чуть более 53 тысяч рублей в месяц. Это на 16% ниже, чем в среднем по республике.

Самый высокий уровень зарплаты в области здравоохранения и социальных услуг зафиксирован в Петрозаводске — 56578 рублей, а самый низкий в Олонецком районе — 43259 рублей. До планки в 50 тысяч рублей не дотягивают следующие районы: Калевальский (45583 рубля), Лахденпохский (44367 рублей), Медвежьегорский (46283 рубля), Муезерский (43848 рублей), Питкярантский (44861 рубль), Прионежский (44023 рубля), Пряжинский (49506 рублей), Сегежский (47400 рублей), Сортавальский (48649 рублей), Суоярвский (44152 рубля). Другими словами, почти повсеместно.

Работа в области культуры, спорта и развлечений тоже не относится к прибыльным занятиям.

В среднем в 2022 году в этих сферах в Карелии зарабатывали 48454 рубля в месяц. Самая высокая средняя зарплата зафиксирована в Петрозаводске — 52816 рублей, самые скромные в Олонецком районе — 35573 рубля и Пудожском районе — 35983 рубля.

Низкий уровень оплаты труда сохраняется в гостиничной сфере и на предприятиях общепита — в среднем 38235 рублей в месяц.

В торговле в прошлом году в среднем зарабатывали 47298 рублей в месяц. Выгоднее всего было торговать в Костомукше со средней зарплатой в 56467 рублей, а хуже других жили работники торговли Муезерского района со средней зарплатой в 33339 рублей.

Осталось только вспомнить о пенсионерах. Их количество в Карелии сокращается. Если на 1 апреля 2022 года в Карелии проживало 225 890 пенсионеров, то на ту же дату 2023 года их осталось 223 628 человек. Армия карельских пенсионеров за год сократилась на 2 262 человека.

В прошлом году средняя пенсия в Карелии составила 20810 рублей, в 2023 году — 23945 рублей.

Самый высокий уровень пенсионного обеспечения зафиксирован в Костомукше, где средняя пенсия в 2023 году составила 26108 рублей, а самый низкий в Олонецком районе — 21763 рубля. Петрозаводские пенсионеры в среднем получают 24412 рубля.