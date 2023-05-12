В школах Карелии не хватает учителей, некоторые приезжают раз в неделю

12 мая на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике министр образования и спорта РК Роман Голубев рассказал депутатам о подготовке карельских школ к следующему учебному году.

По его словам, одна из самых сложных проблем – кадровая. В настоящий момент в Карелии заявлено 248 вакансий для учителей.

«Это поменьше, чем в прежние годы, но все равно цифра довольно большая», - сказал Голубев. По его словам, в системе общего образования в республике работает порядка 6 тысяч педагогов. Таким образом, дефицит составляет около 3 процентов. Министр рассказал, что приходится либо перераспределять нагрузку между учителями, либо приглашать преподавателей из других школ, либо переходить на дистанционное обучение.

Особенно остро ситуация складывается в отдаленных деревнях и поселках.

«Есть педагоги, которые железнодорожным транспортом раз в неделю подъезжают», - отметил он.

В 2023 году введено дополнительное поощрение для молодых учителей сельских школ. После первого и второго года работы им выплачивается по 100 тысяч рублей. «В течение двух лет по 100 тысяч молодой педагог будет получать», - сказал Роман Голубев.

В 2023 году в Карелии в первый класс пойдет 7243 человека. Это несколько меньше, чем в 2022 году, когда первоклассниками стали 7400 детей. Роман Голубев отметил, что в этом году в первый класс примут 349 детей с ограниченными возможностями здоровья. // фото: unsplash.com