Контрактную службу в армии обсудят на планерке в мэрии Петрозаводска

В ближайший понедельник на планерке в мэрии Петрозаводска будут обсуждаться два вопроса. Об этом рассказал глава города Владимир Любарский.

Так, одной из тем традиционного мероприятия станет контрактная служба в армии. Об ее условиях жителям города расскажет военком Карелии Андрей Артемьев.

Также на планерке обсудят отремонтированные в прошлом году дороги и благоустроенные парки и скверы, состояние ряда из которых вызывает нарекания горожан. Председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова расскажет, что делает мэрия, чтобы подрядчики исправили ситуацию.

Трансляция мероприятия будет вестись в Интернете. Начало в 10:00. // Фото: freepik.com